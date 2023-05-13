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سرقة ملكة جمال لبنان السابقة!
محلي
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السبت 13 أيار 2023
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كشفت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة كريستينا صوايا في حديث إذاعي عن تفاصيل عملية السرقة التي تعرضت لها.

وقالت إنّها كانت في طريقها لتوصيل مدير أعمالها ندي في منطقة زوق مصبح، ودخل سارق مقنّع إلى السيارة لحظة خروج ندي منها، لافتة إلى أنّ “لولا تدخل ندي والقدرة الإلهية وهروب السارق، لكان الوضع كارثيًا”.

من جهة أخرى، أشارت صوايا إلى سرقة حقيبتها منذ فترة من السيارة، معتبرة أنّ “الأمن غير مستتبّ في لبنان، وأنّ الشرّ مستشّر، إضافة إلى الحقد والكره”، معبرة عن اسفها

المصدر: جديدنا

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