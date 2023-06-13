سرق جاره على مراحل

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تعرّض محل أحد المواطنين في بلدة الغازية الجنوبية المعدّ لبيع الخرضوات والأدوات الكهربائية الصّناعية للسّرقة، وقُدّرت المسروقات بقيمة ألف دولارٍ أميركي.
وبنتيجة المتابعة الفوريَّة من قبل دوريَّة من المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد المشتبه فيه، ويدعى:
ن. ع. ق. ( 1977، فلسطيني)
الذي يملك محلاً إلى جانب المحلّ الذي تعرّض للسّرقة، ولكنه لم يتواجد في المحلّة بعد حصول السّرقة.
من خلال الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد مكان وجوده، وبمداهمة خاطفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفه بالتاريخ ذاته، وجرى تسليمه إلى فصيلة مغدوشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم في أوقاتٍ سابقة على سرقة المحل على مراحل عدّة، وقدّرت قيمة المسروقات الاجمالية بـ /13000/ دولار أميركي.
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