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سطوح بيروت تطلق تيليتون خاص لدعم دار السعادة للمسنين
محلي
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الأحد 11 حزيران 2023
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تطلق جمعية “سطوح بيروت” تيليتون خاص لدعم “دار السعادة للمسنين” في زحلة تحت شعار #كرمالماتسكرالدار. اليوم الأحد 11 حزيران 2023، بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى منتصف الليل، وسيبث مباشرة من أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، على شاشة ال OTV

للتبرع والمساعدة الرجاء اتّباع الخطوات الآتية:

للتحويل المصرفي يمكن استخدام رقم الحساب أدناه:

BLOM Bank:
رقم ال Iban للحوالات بالدولار الأمريكي الفريش:
LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Swift : BLOMLBBX
Beneficiary : 3a Stouh Beirut

أو على موقعنا www.stouhbeirut.org

أو عبر OMT Intra
اسم المستلم: “Stouh Beirut”

كما يمكنكم التواصل معنا خلال الحلقة على الارقام التالية:
70385301
70385311

بدعمكم يمكننا مساعدتهم والحفاظ على كرامتهم.

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