سعد: صمد طلال سلمان حتى الرمق الأخير ولم ينكسر

كتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على موقع “أكس”: “صمد طلال سلمان والسفير، وما نال منهما تهديدا ووعيدا وإجراما…هو والسفير محراب الوطنية الجامعة والعروبة التقدمية وفلسطين السليبة والناس الطيبون. لم يقفل طلال سلمان رائعته إنما حاصرتها خيبات وطن وخيبات أمة حتى الموت. تخنق وطنيته طائفيات بغيضة،…تهين كبرياء عروبته استباحات من كل صوب، حبيبته فلسطين بين إجرام عدو غاصب وتطبيع عربي ذليل،…ناسه الغلابه الذين هو صوتهم يئنون فقرا وقهرا.…صمد طلال سلمان حتى الرمق الأخير ولم ينكسر،…وتصمد الامة مرفوعة الرأس موفورة الكرامة ولا تنكسر. وداعا طلال سلمان”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا