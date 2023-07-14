سعد لمجرد يدخل التراند حول العالم مع الهندية شريا غوشال بجديدهما “قولي متى”

تصدّر العمل الجديد الذي جمع الفنان المغربي، سعد لمجرد، والفنانة الهندية شريا غوشال، العديد من دول العالم، محققًا نجاحًا كبيرًا على صعيد الارقام والانتشار بعد يومين على اصداره.
وكان سعد وشريا قد أصدرا ديو غنائي هندي عربي بعنوان “قولي متى” تمّ طرحه على موقع يوتيوب، حيث تبادلا الغناء باللهجتين العربية والهندية، ضمن فيديوكليب لافت.
وتخطى الديو عتبة الـ ٥ ملايين مشاهدة في يوتيوب محققًا المرتبة الـ ١٢ ضمن الفيديوهات الأكثر انتشارا على التطبيق، كما دخل التراند في ١٩ دولة وهي المغرب، الامارات، اليمن، تونس، السعودية، البحرين، الأردن، قطر، ليبيا، العراق، لبنان، بلجيكا، فرنسا، الجزائر، مصر، الكويت، كندا، اسبانيا وايطاليا بالاضافة الى الهند.
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