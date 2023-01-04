سعر الغاز في أوروبا أقل من 750 دولارا لكل ألف متر مكعب

دلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن سعر الغاز في أوروبا في بداية المداولات اليوم ، انخفض إلى أقل من 750 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ 18 شباط الفائت ، بحسب “روسيا اليوم” . ووفقا للبورصة، بلغ إجمالي انخفاض السعر منذ بداية اليوم أكثر من 3٪.
انخفضت قيمة العقود الآجلة لشهر شباط في مركز TTF في هولندا إلى 733 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 67 يورو لكل ميغاواط ساعة (وفقا لسعر الصرف الحالي لليورو / الدولار، ويتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).
انخفضت الأسعار إلى أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب في 30 كانون الاول ، لأول مرة منذ 10 أشهر.
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