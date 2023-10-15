سفارات تدعو رعاياها إلى تجنب مناطق النزاع بين لبنان والعدو الاسرائيلي

بعد اشتداد حدّة التوترات بين لبنان والعدو الاسرائيلي في الجنوب اللبناني، حذّرت سفارات عدّة رعاياها في لبنان، لتجنّب مناطق الصراع والإنتباه من عمليات الخطف.
ودعت السفارة الكندية في لبنان، اليوم الأحد، رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح مع إسرائيل، مشيرةً إلى احتمال تدهور الوضع الأمني من دون سابق إنذار.
ومن جهةٍ أخرى، حذرت ألمانيا اليوم الأحد من السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وطلبت من رعاياها هناك التواصل معها.
وفي وقت سابق، حذّرت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من السفر إلى لبنان.
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