سفارة دولة اجنبية: حذار التوجه الى هذه المناطق

صدر عن السفارة البريطانية ما يلي:
على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضرورياً. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة – صور – صيدا – بيروت والمناطق الواقعة غربه.
تعلن السفارة البريطانية في بيروت عن تحديث نصيحة السفر إلى لبنان. وتنصح وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان.
على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضرورياً. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة – صور – صيدا – بيروت والمناطق الواقعة غربه.
بالإضافة إلى ذلك، نواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا.
نحن نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار.
يواصل فريق العمل القنصلي تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
الرجاء الاتصال بالرقم 9611960800+ لأيً استفسار.
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