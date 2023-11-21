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سفير قطر عند العماد عون: استمرار الدعم للبنان والجيش
محلي
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الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
من جهة أخرى، أعرب العماد عون عن شكره لدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات.

كما استقبل العماد  عون في مكتبه سفيرة اليونان في لبنان Despina A. Koukoulopoulou، في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهمتها.

كما استقبل قائد العمليات المشتركة البريطانية الجنرال Paul Maynard يرافقه الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Lee Richard Saunders، وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

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