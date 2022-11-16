سفينة محملة بالوقود تتعرّض لهجوم بـ”مقذوف” قبالة عُمان

تعرّضت سفينة محمّلة بالوقود إلى هجوم بـ”مقذوف” قبالة عُمان الثلاثاء ما تسبّب بأضرار “طفيفة”، حسبما أعلنت الشركة المشغّلة في بيان الأربعاء، مؤكدة أن الهجوم لم ينجم عنه ضحايا أو تسرّب للوقود.
وقالت شركة “ايسترن باسيفيك شيبينغ” ومقرّها سنغافورة إن السفينة “باسيفيك زيركون” أصيبت “بمقذوف على بعد 150 ميلاً تقريبًا قبالة ساحل عمان”، مضيفة “نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث”.
وتابعت “هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة ولكن لا يوجد تسرّب للوقود أو دخول للمياه. أولوياتنا هي ضمان الحفاظ على سلامة الطاقم والسفينة”.
وقال الاسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين لوكالة فرانس برس انه على علم “بالحادثة”. كما أفادت منظمة “عمليات التجارة البحرية” البريطانية التي تراقب حركة السفن في المنطقة، بأنها على دراية بالأمر.
وقعت هجمات مماثلة في المنطقة في السنوات الأخيرة على وقع التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي اتّهمت طهران بمهاجمة سفن وناقلات نفط بطائرات مسيّرة.
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