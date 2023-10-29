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سقوط عدد من القذائف على بلدة الشعيتية
محلي
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الأحد 29 تشرين الأول 2023
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 صور – أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن أطراف بلدة الشعيتية تعرضت لسقوط عدد من القذائف.

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