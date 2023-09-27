«سكر».. كل ما يجب معرفته عن أول فيلم موسيقي عربي

حمس الفنان المصري الشاب، معتز هشام، الجمهور لفيلم «سكر»، الذي يعد أول فيلم موسيقي عربي، سيبدأ عرضه في دور السينما العربية يوم 12 أكتوبر المقبل.
ونشر معتز، على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، فيديو ترويجياً تشويقياً للفيلم، الذي يجمعه بالنجمة ماجدة زكي، من إخراج تامر مهدي، وعلّق على الفيديو، قائلاً: «من سوى طارق يحمينا».
ويؤدي هشام في الفيلم دور فتى يدعى «طارق»، وهو طفل يتيم ينشأ في دار للأيتام، ويهوى لعبة كرة القدم، ويحلم بأن يصبح نجماً مشهوراً فيها.
قصة «الفيلم»:
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال في دار للأيتام، يحاولون التكاتف معاً، للتغلب على ظروف حياتهم الصعبة، ويحلمون بمستقبل أفضل، في ظل إدارة قاسية للدار، والفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة «صاحب الظل الطويل»، للكاتبة الأميركية جيني ويستر، والتي تم تحويلها قبل عشرين عاماً إلى مسلسل كرتوني للأطفال. كتبت سيناريو وحوار الفيلم الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ولحن استعراضاته الموسيقي المصري إيهاب عبدالواحد، بينما تولى التوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى، بالاشتراك مع أحمد سعد.
نجوم وممثلون شباب:
إلى جانب معتز هشام وماجدة زكي، تشارك في بطولة الفيلم، أيضاً، مجموعة كبيرة من النجوم والممثلين الشباب من مختلف بلدان العالم العربي، من بينهم: الممثل الكوميدي محمد ثروت، وعباس أبوالحسن، وحلا الترك، وريهام الشنواني، وهاجر محمد، ومحمد جربي، وياسمين العبد، وهاجر الشنواني، وياسر الطوبجي، كما يظهر المطرب المصري المعروف أحمد سعد ضيفَ شرف على أحداث الفيلم.
ويعد معتز هشام أحدث الوجوه الفنية البارزة في الساحة المصرية، وكانت آخرة مشاركاته في الموسم الثالث من مسلسل «ليه لأ؟»، أمام النجمة نيللي كريم، كما شارك في مسلسل «وعد إبليس»، أمام النجم عمرو يوسف، فيما كان قد ظهر سينمائياً في فيلم «11:11»، أمام النجمين: إياد نصار، وغادة عادل.
وكانت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، قد نشرت مقطعاً ترويجياً للفيلم، عبر صفحتها الشخصية على منصة «إنستغرام»، وعلقت عليه بالقول: «منو متحمس حق فيلم سكر».
وكانت شائعات قد انطلقت، خلال الشهور الماضية، عن علاقة حب تجمع معتز هشام وحلا الترك، جراء ظهورهما مراراً في صور مشتركة، وهو ما رد عليه الفنان المصري بالقول: إن الأمر لا يتعدى مجموعة صور من أحدث أعمالهما الفنية المشتركة، وهو ما تم اعتباره ترويجاً غير مباشر للفيلم الموسيقي.
المصدر: زهرة الخليج
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