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سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب
محلي
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الإثنين 04 آب 2025

 اعلن وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة توقيعه قرارا قضى  بادخال الاهراءات  في مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب الاهالي خلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مقر المكتبة الوطنية- الصنائع  تحت عنوان تداعيات انفجار  ال 4 من آب عقب خمس سنوات، بحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية  حنين السيد وزير التنمية الإدارية فادي مكي  وزيرة السياحة لورا الخازن لحود والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من اهالي الضحايا.

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