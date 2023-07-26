سلام اجتمع بوفد البنك الدولي وبحث معه في برنامج GATE

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي لابلاغه رسمياً موافقة مجلس ادارة البنك على المشروع المتعلق بالامن الغذائي الذي يهدف الى تعزيز الامن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري (GATE).
وقد تم التشاور مع الوزير سلام حول الخطوات المستقبلية ودور الوزارات المعنية في انجاح هذا المشروع لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة.
واتفق المجتمعون على اعطاء الزخم اللازم لهذا المشروع الحيوي للمساهمة باعادة بناء الاقتصاد الوطني .وكان الاجتماع ايجابياً ومثمراً، وفق ما افاد مكتب وزبر الاقتصاد الاعلامي.
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