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سلام : كم كان قرار دولرة الأسعار واقعيا وحكيما
محلي
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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على منصة “اكس”:” تعرض قرار دولرة الأسعار الذي اتخذناه منتصف شهر شباط الفائت، لكثير من الانتقاد في حينه، لكن مع الوقت تبين كم كان هذا القرار واقعيا وحكيما. ألم يستقر سعر الدولار وانخفض خلال السنوات الماضية تحديدا بعد هذا القرار؟
 
‏أثبت القرار اليوم قدرته على المحافظة على سعر الصرف، وكذلك على تخفيف الضغوط عن كاهل مصرف لبنان الذي بات قادر على التدخل في السوق بهدوء.
 
تخيلوا لو كان المواطنون اليوم ملزمين بالدفع بالليرة اللبنانية حصرا في ظل هذه الظروف المتشنجة.ألم يكن سعر الصرف أضعاف ما هو عليه اليوم؟.

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