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سلام: لخطف المواطن السعودي غايات مشبوهة ضد لبنان والمملكة
محلي
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الثلاثاء 30 أيار 2023
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غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على “تويتر”: “خطف المواطن السعودي الشقيق من على الاراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان وضد المملكة. نناشد الاجهزة الامنية كافة تكثيف الجهود والتحرك على كل المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالما وسحق الفاعلين. هذا الفعل الجرمي ضرب للامن القومي ضرب لسمعة لبنان وضرب للاقتصاد الوطني، لرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد اقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر. لا يكفي ان نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على امن الرعايا الاجانب وتحديدا اخواننا العرب”.

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