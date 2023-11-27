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سلسلة إرشادات للدفاع المدني لقيادة آمنة على الطرقات الساحلية والجبلية خلال العواصف
الدفاع المدني
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الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان  المواطنين ب”ضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية واثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلــــــي :

السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.

1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
– متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.

2- اثناء العاصفة:
اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:
– ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.
– دولاب احتياطي.
– طعام و مياه للشرب ليومين.
– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ…).
– سائل مدفىء غير كحولي.

3- اثناء السير:
– استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
– افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
– لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.
– اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
– لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
– حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.
– إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة

–    استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.
–    لا تتجوّل الاّ عند الضرورة القصوى.
–    تموّن بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وانزال حرارة الجسم.
–    تموّن بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.
–    حضّر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.
–    حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت انّ المواد بدأت تنفذ لديك.
–    ابعد الثياب و الستائر عن اجهزة التدفئة”.

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