سلسلة اجتماعات لميقاتي اليوم…

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية وديبلوماسية في السرايا الحكومية، واجتمع مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال:”عرضنا في الاجتماع الأمور الأساسية بما فيها الإستمرار بمتابعة وإنجاز خطة القمح والطحين التي عملنا عليها، وأوضحنا أن كل الاعتمادات لا تزال موجودة لغاية الوصول الى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمن لنا استدامة في موضوع القمح”.
اضاف: “تناولنا أيضا موضوع الكهرباء والمولدات، وتمنيت على دولة الرئيس الدعوة الى اجتماع طارىء لوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية لوضع خطة للجم التفلت الحاصل في القطاع، وأبلغني الرئيس ميقاتي بأنه سيدعو الوزراء في أسرع وقت لعقد هذا الإجتماع من أجل وضع آلية لضبط التسعيرة والحد من الاستغلال الحاصل للناس”.
وختم: “أما الموضوع الثالث فهو اللقاءات المكثفة التي سنعقدها مع البنك الدولي خلال اجتماعاته السنوية لدرس مرحلة ما بعد قرض القمح الموجود وتطوير شبكة الأمان الإجتماعي التي تؤمن مساعدات لنحو 200 الف عائلة في لبنان”.
وزير الطاقة
واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وعرض معه أوضاع الوزارة.
وزيرة شؤون التنمية الادارية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة شؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي عساكر.
سفير بلجيكا
والتقى سفير بلجيكا الجديد كوين فرفاك الذي صرح بعد اللقاء: “انها زيارتي الأولى للرئيس ميقاتي عرضنا خلالها أهمية العلاقات بين بلجيكا ولبنان، ولدينا جاليتان تساهمان كثيرا في ازدهار بلدينا، ونحن نريد توثيق هذه العلاقات. تطرقنا إلى الأوضاع السياسية التي تهدف الى تقوية العلاقة بين بلجيكا ولبنان وبين لبنان والاتحاد الأوروبي أيضا، ومن المهم أن نرى لبنان مستقلا ومزدهرا وخصوصا أنه، في الأسابيع المقبلة هناك مواعيد سياسية داخلية مهمة منها انتخابات الرئاسة والترسيم البحري والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
سفير قطر
والتقى الرئيس ميقاتي سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي .
نواب
واستقبل النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.
كما استقبل على التوالي النواب: وائل بو فاعور، نبيل بدر ، احمد الخير ، إيهاب مطر وزياد حواط، والنائبة السابقة رولا الطبش.
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