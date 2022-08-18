سلسلة استقبالات لبري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .
كما استقبل الرئيس بري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين حيث جرى عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت .
والتقى أيضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .
كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب أحمد الخير .
وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة الجمهورية الاسلامية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار .
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