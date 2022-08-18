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سلسلة استقبالات لبري
محلي
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الخميس 18 آب 2022
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

كما استقبل الرئيس بري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين حيث جرى  عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت .
والتقى أيضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .

كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب أحمد الخير .

وبعد الظهر استقبل المستشار الثقافي السابق لسفارة الجمهورية الاسلامية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار  .

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