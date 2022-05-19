سلسلة لقاءات لبري…

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤونا تربوية وأوضاع الجامعة اللبنانية.
بعد اللقاء، قال الحلبي: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهنأته على الإنتخابات النيابية. كما نهنىء في هذه المناسبة الحكومة اللبنانية على إنجازها بنجاح هذا الإستحقاق الدستوري الهام الذي يبشر بإعادة تكوين السلطة، وبما يبشر ايضا بمرحلة جديدة نأمل ايضا أن تكون مرحلة استقرار وإنقاذ وإعادة نهوض”.
أضاف: “بحثنا أيضا في ملفات عديدة أبرزها وأولها ملفات الجامعة اللبنانية، ولكي نسهل تمرير المراسيم المعدة للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا. كما بحثنا في ضرورة توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية وخاصة ملفات واعتمادات متصلة بوزارة التربية وبدلات النقل وتوفير المستلزمات اللوجستية والأتعاب في الهيئات التعليمية لتمكينها من إجراء الإمتحانات الرسمية، وبالنسبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من الإستمرار ومواجهة الأعباء التي تزداد يوما بعد يوم لجهة صيانة المباني ولجهة الأساتذة والمتعاقدين، وكالعادة كان اللقاء مثمرا”.
حجار
واستقبل الرئيس بري أيضا، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار الذي أطلع رئيس المجلس على نتائج مؤتمر بروكسل حول النازحين والموقف اللبناني الرسمي المتكامل حول هذا الملف، اضافة الى برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة برامج الدعم الإجتماعي. كما أطلع الرئيس بري على اجواء زيارة وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى لبنان في الثاني والثالث والرابع من حزيران المقبل.
جمعية الصناعيين
وعرض أوضاع الصناعيين ومطالبهم خلال استقباله رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء هيئة مكتب الجمعية.
كركي
كما استقبل رئيس المجلس، بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بحضور المسؤول العمالي المركزي في حركة “أمل” علي حمدان.
عشيرة النميري
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وفدا من عشيرة النميري في منطقة الزهراني برئاسة محمد النميري (ابو أيمن)، مهنئا بإنجاز الانتخابات النيابية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا