سلوم: تحصين البيت الداخلي للحفاظ على صحة المريض

تحدّث نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث إذاعي عن الملصق الذي سيتم وضعه على باب الصيدليات الشرعية لضمان التزامها بصرف الدواء الشرعي المسجل في وزارة الصحة، وبالسعر الرسمي من دون أي زيادة او نقصان، في خطوة لتطبيق القوانين بالكامل على البيت الداخلي، ولضمان حق المريض وحمايته من الغش، موضحًا أن التفتيش الدوري المكثّف سيعمل على التأكد من التزام الصيدليات بوضع الملصق، واحالة المخالفين إلى التحقيق.
وطالب سلوم المسؤولين بتطبيق القوانين خارج نطاق نقابة الصيادلة ولوضع حد للمخالفات التي تعرض صحة المريض للخطر، لافتًا إلى خطورة الدواء المُهرب لجهة نوعيته وجودته وطريقه حفظه، مؤكّدًا ان الضمان الوحيد لجودة الدواء هو تسجيله في وزارة الصحة، مشيرًا إلى خطورة المتتمات الغذائية وامكانية تعارضها مع بعض الادوية، مؤكّدًا على تعاون نقابة الصيادلة مع القضاء للحد من التزوير والتهريب، داعيًا السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتأمين الدواء الشرعي ولتوحيد الصناديق الضامنة.
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