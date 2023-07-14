سلوم: تهريب الدواء المزوّر ينشط والتدابير الحكومية تتراجع

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم عبر صوت لبنان أنّ قضية ملف الدواء المزوّر والمهرب لم تعد تُحتمل، مؤكدًا ملاحقة النقابة لكل الصيدليات المخالفة في هذا الإطار وإحالتها إلى القضاء المختصّ، لافتًا إلى أنّ المشكلة هي في خارج نطاق صلاحية النقابة، حيث التهريب ناشط لناحية دخول الأدوية الإيرانية، السورية، التركية والهندية، غير المؤكد من جودتها وفعليتها إلى الأسواق اللبنانية بطريقة غير شرعية، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الصيدليات والمستوصفات غير الشرعية، معلنًا عن الفيتامينات والمنشّطات المزوّرة في الأسواق والتي يتمّ تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا غياب شبه تام لتدابير حكومية تكافح هذه الآفة الخطيرة، معلنًا عن الادّعاء الذي تقدّمت به النقابة عبر النيابتين العامتين الاستئنافية والمالية في وجه كل أنواع التزوير الذي يقضي على المرضى ويجعل منهم حقل تجارب.
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