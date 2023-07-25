سلوم يطلق حملة الإلتزام بالدواء الشرعي

أطلق نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، خلال مؤتمر صحافيّ عقد في مركز النقابة في بيروت بحضور عدد من أعضاء النقابة وصيادلة، حملة الإلتزام بالدواء الشرعي والتسعيرة الرسمية في الصيدليات الشرعية.
وأعلن سلوم عن “الملصق الصادر عن النقابة، والذي تتعهد الصيدليات الشرعية بوضعه على واجهتها وإلتزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة”.
وفي ما يلي نص الملصق:
“نحن المنتسبون الى نقابة صيادلة لبنان ملتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة دون زيادة او نقصان وصرف الدواء الشرعي المسجل في الوزارة، ما يشكل الضمانة الوحيدة لجودة العلاج وصحة المريض”.
ودعا سلوم “الصيدليات الشرعية للإلتزام بصرف الدواء الشرعي فقط وبالسعر الرسمي من دون زيادة او نقصان”، وشدد على “إلتزام الصيادلة بالقوانين التي تؤمنها مهنة الصيدلة بالأساس بهدف الحفاظ على صحة المريض وجودة الدواء”، لافتا إلى “الحملات السابقة والحالية لتغييب مهنة الصيدلة والقضاء عليها، وبالتالي المس مباشرة بصحة المريض، وبذلك يكون التشريع لكل شكل من أشكال الفلتان المرفوض جملة وتفصيلا”.
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