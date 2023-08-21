سليمان: حتى لا تتحول قصة الفلاش ميموري الى راجح على القضاء التحرك

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان: “لا ينبغي اطلاقاً استعمال عائدات الغاز، كما احتياطي الذهب كما املاك الدولة للامور التالية:
1 – تسديد الدين العام كليا أو جزئيا.
2 – تعويض خسائر المصارف وأو المودعين.
3 – تغطية عجز ميزانيات الدولة السنوية”
أضاف: “يمكن فقط استثمار جزء من العائدات النفطية ومساعدة صغار المودعين من أرباح هذه الاستثمارات، على أن تبقى هذه المساعدات دينا على المسؤولين عن تعويض الودائع”.
وختم: “حتى لا تتحول قصة الفلاش ميموري التي تحدثت عنها الفيننشال تايمز الى راجح، على القضاء والصحافة الاستقصائية التحرك لكشف الطنجرة وغطاها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا