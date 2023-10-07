موقع البرامج
نشرات الأخبار
سليمان: علينا ان نستعد للاحتمالات كافة
محلي
|
السبت 07 تشرين الأول 2023
Post Views: 327

قال الرئيس العماد ميشال سليمان: “لم يعترف الاسرائيلي بالحق الفلسطيني ولم يقبل بالمبادرة العربية الانقاذية لكيانه، وهي حل الدولتين.

أضاف في تصريح: “الفلسطيني على حق، لكن النزوح سيحصل عند الطرفين، وعلينا ان نستعد للاحتمالات كافة”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com