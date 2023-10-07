سليمان: علينا ان نستعد للاحتمالات كافة

قال الرئيس العماد ميشال سليمان: “لم يعترف الاسرائيلي بالحق الفلسطيني ولم يقبل بالمبادرة العربية الانقاذية لكيانه، وهي حل الدولتين.
أضاف في تصريح: “الفلسطيني على حق، لكن النزوح سيحصل عند الطرفين، وعلينا ان نستعد للاحتمالات كافة”.
قال الرئيس العماد ميشال سليمان: “لم يعترف الاسرائيلي بالحق الفلسطيني ولم يقبل بالمبادرة العربية الانقاذية لكيانه، وهي حل الدولتين.
أضاف في تصريح: “الفلسطيني على حق، لكن النزوح سيحصل عند الطرفين، وعلينا ان نستعد للاحتمالات كافة”.
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