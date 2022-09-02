سليم عون: بري أعلن موقفه منذ بداية العهد بمواجهة الرئيس عون والتيار

توقع النائب سليم عون، في حديث إلذاعي، “عدم حصول انتخابات رئاسية، لأن ليس هناك إمكان لعقد جلسة مكتملة النصاب بين جميع الأطراف”، معتبرا أنه “كلما اقتربنا من نهاية العهد، اقتربنا أكثر من مرحلة الشغور الرئاسي ومن ولادة الحكومة الجديدة”.
وشدد على فكرة أن “الرئيس ميشال عون لا يريد البقاء بعد انتهاء ولايته، ولكن في المقابل وفي حال وصلنا عن قصد إلى مرحلة عدم تشكيل حكومة مكتملة المواصفات دستوريا وقانونيا، فنحن أمام مشكلة كبيرة”.
واكد أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن موقفه منذ بداية العهد بمواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، ولكن هذه المرة كانت أكثر وضوحا للرأي العام، بينما كانت المواجهة تقوم عبر رئيس مكلف وليس في العلن الفاضح”.
ولفت إلى أن “لدى التيار الوطني الحر نقاطا كثيرة للمواجهة يتمسك بها في إطار الدستور والمنطق، إذ لا يمكن الوصول إلى فراغ رئاسي مع حكومة تصريف أعمال ستتولى صلاحيات الرئيس”، موضحا أن “الحكومة يجب أن تكون سياسية أو مطعمة بالسياسة، لأن حكومة تكنوقراط لم تكن فعالة في الوضع الطبيعي”.
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