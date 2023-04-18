سليم عون: جلسة التمديد للمجالس البلدية دستورية

اعتبر النائب سليم عون أن”الجلسة التشريعية التي تعقد للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية دستورية إذ إنها تتصل بموضوع طارئ ومصلحة عليا”.
وأكد عون، في حديث إذاعي، أن “التيار الوطني الحر يؤيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، إلا أن الخيارين المطروحين أمامنا اليوم هما: إما تأجيل هذه الانتخابات وإما الشغور والفوضى”، سائلا: “ماذا ينتظرنا بعد نهاية أيار؟ وقال: “لا يسير البلد من دون بلديات أو مخاتير”.
وبالنسبة إلى جلسة الحكومة اليوم لدرس تمويل تكاليف الانتخابات البلدية والاختيارية، اتهم عون الحكومة بالتسويف والمماطلة، سائلا: “لماذا لم يتم الحديث عن هذا البند في وقت سابق وقد وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل أشهر؟
رئاسيا، أكد عون أن “المشكلة تكمن في أن كل فريق متمسك بموقفه من دون وجود أي حلول، فيما التيار الوطني الحر منفتح ولديه مروحة واسعة من الحلول”، لافتا الى أن “الاتصالات مع باقي الأفرقاء خجولة وتراوح مكانها”.
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