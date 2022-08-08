سليم عون: ‏رح تبكوا دم بس يفل الرئيس￼

قال النائب سليم عون:” “رح تبكوا دم” عندما يغادر الرئيس عون قصر بعبدا ومنذ بداية العهد كان هناك خططاً لضربه فبعد سنة من ولايته تم خطف رئيس الحكومة وكان الهدف حصول فتنة داخلية”.
وعن ملفّ الطاقة أكّد عون ان: “الماليّة مش عم تعطينا مصاري” ومسؤولية وزارة الطاقة هي مسؤولية الحكومة.
ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان “الجرة مع الرئيس ميقاتي انكسرت منذ مدة ولكن ظهرت اليوم وكان بإمكانه تشكيل الحكومة فهناك 4 اشهر بين التكليف وانتهاء العهد وكان بإمكاننا اجراء اصلاحات فهذا الوقت يذهب من عمر البلد وليس من عمر العهد”.
وأضاف عون: “يتكلّمون عن السيادة وحكوماتهم كان يشكّلها الخارج.”
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