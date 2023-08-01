سليم عون: فلنحقق أمرا إصلاحيا للبلد

أعلن النائب سليم عون، في حديث إذاعي، عن أن تكتل “لبنان القوي” سيجتمع اليوم لمناقشة موضوع المشاركة في أي جلسة تشريعية، ولو لم يخرج بقرار نهائي لأن الحكومة لم تجتمع بعد ولم يُرسَل أي مشروع قانون، معتبراً أن الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية.
وعن طلب تشريع الاقتراض، اعتبر عون أن هذا الأمر يُترَك للمعالجة لاحقاً، إذا رأينا أن هناك ضرورة لذلك وإذا طُرِح كاقتراح قانون من كتل نيابية ولم يُطرَح من الحكومة، قائلاً: بهذه الطريقة تعاملنا مع قوانين أخرى في السابق وهذا الموقف لن نتخلّى عنه طالما هناك مخرج آخر.
ورداً على سؤال عن التخلّي عن الموقف الرافض للمرشح سليمان فرنجية مقابل الحصول على الصندوق الإئتماني واللامركزية المالية الموسعة، سأل عون هل المركزية والصندوق الإئتماني هما فقط للتيار الوطني الحر؟
وبشأن كيفية إقناع جمهور التيار الوطني الحرّ تارة بالمرشح جهاد أزعور وطوراً بالمرشح سليمان فرنجية، قال عون: نحاول الخروج من الجدار المسدود والأمر الجيّد هو الكوّة التي فتحها رئيس التيار النائب جبران باسيل. وأضاف: فلنحقّق أمراً إصلاحياً للبلد وإذا كان المطلوب تنازلات وتضحيات فنحن أوّل من سيقدّمها.
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