سليم عون: كل الشعب بيعرف وين بيكون سلامة… إلّا القضاء اللبناني مضيّعو!!

غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون في حسابه عبر تويتر وقال: “كل الشعب اللبناني “مبلّغ” بموعد جلسة رياض سلامة ومعو خبر فيها، إلّا رياض سلامة!!!”
وأكمل: “وكل الشعب اللبناني بيعرف وين بيكون موجود رياض سلامة، الّا القضاء اللبناني مضيّعو!!!”
غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون في حسابه عبر تويتر وقال: “كل الشعب اللبناني “مبلّغ” بموعد جلسة رياض سلامة ومعو خبر فيها، إلّا رياض سلامة!!!”
وأكمل: “وكل الشعب اللبناني بيعرف وين بيكون موجود رياض سلامة، الّا القضاء اللبناني مضيّعو!!!”
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