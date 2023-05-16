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سليم عون: كل الشعب بيعرف وين بيكون سلامة… إلّا القضاء اللبناني مضيّعو!!
محلي
|
الثلاثاء 16 أيار 2023
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غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون في حسابه عبر تويتر وقال: “كل الشعب اللبناني “مبلّغ” بموعد جلسة رياض سلامة ومعو خبر فيها، إلّا رياض سلامة!!!”

وأكمل: “وكل الشعب اللبناني بيعرف وين بيكون موجود رياض سلامة، الّا القضاء اللبناني مضيّعو!!!”

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