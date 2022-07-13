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سليم عون: لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية المقبل فاقدا للغطاء المسيحي￼
محلي
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الأربعاء 13 تموز 2022
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اعتبر النائب سليم عون أن التشكيلة التي قدمّها ميقاتي غير مبنية على أسس ومعايير محدّدة ومن المعروف أنّ رئيس الجمهورية كان سيرفضها ولم يحدث أيّ شيء جديد من طرف الرئيس المكلّف فمن يكون المعطّل في هذه الحالة؟

تابع في حديث إذاعي: الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال لأنّ هناك مجلساً نيابياً جديداً لم يمنحها الثقة وبالتالي لا يمكن لها أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية وسنتمسّك بفسحة الأمل إذا كان هناك نيّات حسنة.

وأكد أن “التيار” سيكون له رأي أساسي بما خصّ انتخابات رئاسة الجمهورية والرئيس يجب أن يكون لديه صفة تمثيلية قوية ليمثّل كلّ اللبنانيين.

عون ختم: الرئيس المقبل يجب أن يكون على الأقلّ مدعوماً من “التيار” أو من “القوات” أو من الطرفَيْن إذ لا يمكن أن يكون فاقداً للغطاء المسيحي.

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