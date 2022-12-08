سليم عون: هناك أكثر من خيار لدى التيار ومن بينها كنعان

اعتبر النائب سليم عون أن “الغضب أقل ما يكون بعد الممارسات التي حصلت وخرق الدستور والميثاقية، واختصار توقيع رئيس الجمهورية بشخص رئيس الحكومة وليس بالوزراء كافة”.
وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “قرار الخروج على الورقة البيضاء قد يكون في جلسة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، الا إذا حصل أي جديد في الساعات المتبقية قبل جلسة اليوم وأصبح البديل مقنعاً”.
وقال: “هناك أكثر من خيار لدى التيار الوطني الحر، ومن بين هذه الخيارات النائب ابراهيم كنعان الا انها ليست محصورة به فقط.”
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