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سمير الحسن يعلن المستور: نحن في صلب الحرب! وهذه هي حقيقة الغاز في بلوك ٩!
محلي
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الخميس 19 تشرين الأول 2023
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سمير الحسن يعلن المستور: نحن في صلب الحرب! وهذه هي حقيقة الغاز في بلوك ٩!

حوار اليوم مع المحلل السياسي سمير الحسن

مداخلة عبر زووم مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله

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