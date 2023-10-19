سمير الحسن يعلن المستور: نحن في صلب الحرب! وهذه هي حقيقة الغاز في بلوك ٩!
حوار اليوم مع المحلل السياسي سمير الحسن
مداخلة عبر زووم مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله
مداخلة عبر الهاتف مع مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن
سمير الحسن يعلن المستور: نحن في صلب الحرب! وهذه هي حقيقة الغاز في بلوك ٩!
حوار اليوم مع المحلل السياسي سمير الحسن
مداخلة عبر زووم مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله
مداخلة عبر الهاتف مع مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن
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