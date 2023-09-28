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سمير الحسن يفاجئ الجميع: ميقاتي الى الاعتكاف قريبا؟
حوار اليوم
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الخميس 28 أيلول 2023
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سمير الحسن يفاجئ الجميع: ميقاتي الى الاعتكاف قريبا؟

حوار اليوم مع المحلل السياسي سمير الحسن

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