موقع البرامج
نشرات الأخبار
سنترالات “أوجيرو” على الطاقة الشمسية (الأخبار)
محلي
|
الثلاثاء 05 أيلول 2023
Post Views: 382

كتبت “الأخبار”:

وافقت الحكومة الصينية على طلب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، تقديم هبة للهيئة هي عبارة عن تجهيزات لتركيب أنظمة طاقة شمسية في نحو 380 موقعاً أساسياً، ما سيوفّر مبالغ طائلة تدفعها لتشغيل مولّدات الكهرباء التي تغذّي السنترالات بالطاقة، إذ تدفع «أوجيرو» سنوياً نحو 20 مليون دولار كلفة شراء المحروقات. لكنّ العقبة الأساسية التي تقف أمام إنهاء هذا الملف هي تلزيم التركيب، بعدما اشترط الجانب الصيني أن يكون التركيب على عاتق «أوجيرو»، علماً أن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى مليوني دولار.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com