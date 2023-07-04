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سندريلا مرهج تعلنها: هذا هو الاسم الرئاسي الثالث على طاولة المفاوضات…وسقوف التحدي انخفضت من الجميع
نبض بيروت
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الثلاثاء 04 تموز 2023
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نبض بيروت مع سندريلا مرهج

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