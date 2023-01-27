سوريا تندد بمجزرة قوات الاحتلال فى جنين

نددت دمشق بـ”اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلى لمدينة جنين ومخيمها وارتكابها مجزرة مروعة هناك أسفرت عن استشهاد 10 من أبناء المدينة واصابة اخرين بجروح بالغة”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، فى بيان، ان “اسرائيل تضيف هذه المجزرة الى سجلها الحافل بأعمال العدوان والقتل وانتهاكات القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى مستفيدة فى ذلك من مظلة الحصانة والافلات من المساءلة والعقاب التى توفرها لها الادارات الاميركية المتعاقبة فى استهتار بالغ بالقانون الدولى وازدواجية فاضحة فى المعايير”.
وأضافت: “فى وقت تجدد سوريا تأكيد دعمها للشعب الفلسطينى الشقيق وحقه فى اقامة دولته المستقلة على أراضيه وفقا لقرارات مجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ذات الصلة، ونيلها العضوية الكاملة فى منظمة الامم المتحدة، فانها تطالب الدول الاعضاء فى هذه المنظمة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الاسرائيلية، ومساءلة اسرائيل عنها وتنفيذ قرارات الامم المتحدة الداعية الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى العربية”.
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