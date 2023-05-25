سويف بحث مع السفير كرم الازمة السياسة وكيفية الخروج منها

عرض رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف مع رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الاوضاع الوطنية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، خلال زيارة قام بها السفير كرم الى قلاية الصليب في دار المطرانية في طرابلس، بحضور البروفسور انطوان نجيم والمهندسة جهينة المنير هيكل.
وبحسب بيان، عقد اجتماع بحثوا فيه في “شؤون وشجون الابرشية، بخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء الابرشية وكل اللبنانيين، كما تطرقوا الى الازمة السياسة الراهنة وكيفية الخروج منها لانتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت، لتنتظم عمل المؤسسات والادارات الرسمية، وشددوا على تشجيع الحوار بين اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، للوصول الى الحلول المرجوة، مؤكدين تقديم كل الدعم وتجنيد كل الطاقات لانجاح هذا الحوار التي سعت وتسعى اليه بكركي بشخص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لتحقيق الهدف المنشود”.
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