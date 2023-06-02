سيارة “برمائية”.. اختراع لبناني من قلب الأزمة

آل الشاب عبد الهادي خليل على نفسه، تنفيذ ما يجول في مخيلته منذ نعومة أظافره، فعكف على تحقيق حلمه وأتانا بسيارة برمائية جميلة ورشيقة!
يقف الشاب اللبناني الذي عمل موظفاً في القطاع المصرفي بزهو، أمام سيارته التي تتوسط مراكب ويخوتاً فارهة لمسؤولين ورجال أعمال عرب ولبنانيين في منطقة “زيتونة باي” الراقية على شاطئ بيروت، فمن هنا تم الترخيص له بتجربة السيارة العتيدة.
اختيار خليل للون الأحمر، جاء موفقاً للغاية بين المراكب البيضاء، من على صفحة الماء الزرقاء، مشهدية “العربة” المائية توحي لك بسيارات السباق أو “الفورمولا 1”.
للوهلة الأولى، قد يبدو في المشهد ترفٌ ما ، من وجهة نظر البعض، لكن الانجاز يفرض نفسه، فالشاب الذي رفض الهجرة، ومبارحة وطنه أقبل على تصنيع سيارته بروح التحدي واثبات الذات… فكيف لا ترفع له القبعة!؟
خليل الذي قام بما قد تعجز عنه شركات، يقول للميادين نت إنه “حوّل الشغف بالسيارات إلى المياه، تحدّينا الظروف لنثبت أن الشاب اللبناني والقدرات اللبنانية باستطاعتها الوصول إلى العالمية”.
تصميم مستوحى من “بول ووكر”
نعاين السيارة الفريدة فنلاحظ لمسات الرفاهية في داخلها، فالمقاعد الوثيرة فيها قد تأخذك إلى عالم “الليموزين”!
حول تصميم سيارته يقول “استوحينا تصميم السيارة من سيارة بول ووكر في movie fast and furious، وعملنا عليها من الداخل بطريقة احترافية جداً ووضعنا الإكسسوارات لتعيش الاحساس بأنك في سيارة، من الساعات إلى الشاشة إلى الراديو والفرش (باسم السيارة) والـ surround system وغيرها”، ما يعطي للسيارة لمسات الـ Luxury.
وإذ يوضح أن محرك السيارة يعمل على البنزين، يقول إنها معروضة للبيع ولكنني لم أحدد سعراً لها، أودّ أن أعرف رأي الناس بها، عرض عليها بيعها ب 76 ألف دولار، وهناك مَن طلب استثمارها إن كان من شركات أو أفراد، وعُرض عليّ تأجيرها”.
خليل يردف قائلاً “نحن حالياً نتلقى الطلبات من الناس لتصنيعها وفقاً لأذواقهم، وجاهزون لتلقي الطلبات وتحويل ما قمنا به إلى مهنة في لبنان، وأن ننطلق منه نحو الخارج”.
الداعم للفكرة هو رئيس “البعثة الدبلوماسيبة لسفراء السلام” خليل شداد، “الذي آمن بالحلم – الفكرة وقدّم دعمه، والهدف منها عرض مدى القدرات اللبنانية في أي مجال وليس في صناعة سيارة فقط”، يكشف خليل.
خليل: “لا مكان لليأس… وفي البلد طاقات كثيرة”
“رسالتي هنا للجميع، ألاّ ييأسوا بل يقبلوا على المغامرة والتصميم لتحقيق الحلم، كما حققت حلمي”، يقول خليل، مضيفاً “لست أول أو آخر شخص يقوم بالابتكار فالبلد مليء بالطاقات، وكل فرد منا يجب أن يؤمن بفكرته ويتكل على الله لتنفيذها”.
ويبقى السؤال، كيف تعتبر أن السيارة هي الأولى من نوعها عالمياً؟ يوضح خليل: “منذ عشرات السنين هنالك تجارب لابتكار وتصنيع هكذا سيارات، منها ما نجح ومنها ما لاقى الفشل، ولكن النقطة التي تجعلها عالمية هو الـ Realizm ، فضلاً عن التفاصيل الداخلية والشكل التقليدي التي تتمتع به كسيارة مشهورة عالمياً، ومن هنا يمكن اعتبارها الأولى عالمياً”.
مفهوم الـ Realizm يشرحه صانع السيارة فهو “هنا يتأتى من “أن تصنيع السيارة المذكورة أتى من واقع كموديل معروف “تويوتا سوبرا” وهي سيارة شهيرة في فيلم movie fast and furious، والسيارت المبتكرة الأخرى ليس لها هوية وشكل محددين، وربما يطلق عليها مصمموها أسماء عالمية لكنها بعيدة عن الواقع، وهي كفكرة أن يبتكر الانسان “روبوتاً” بلا شكل أو أن يطلع علينا بروبوت جميل مع هوية وفائدة”.
ويختم بقوله، “كما أن أدق التفاصيل داخل السيارة تضفي عليها رونق الواقعية والتفرّد، فتنسى أنك داخل مركب، بل تقودها كسيارة تمشي على الماء عوضاً عن الاسفلت”.
المصدر: الميادين
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