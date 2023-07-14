سيتوّلى مهامه في آب… من هو السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان؟

مع إقتراب إنتهاء ولاية السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، كشفت عن إسم خليفها الجديد هارفي ماغرو، سفير فرنسا لدى تركيا حالياً، والذي سيتولّى مهامه بدءاً من شهر آب. اليكم سيرته الذاتيّة:
ولد هارفي ماغرو في 30 كانون الأوّل 1960 في فرنسا.
وحائز على شهادة في التاريخ وشهادة من المعهد الفرنسي الوطني للّغات والثقافات الشرقيّة ومختص في التاريخ والثقافة التركيّة.
بين عامي 1986 و1988 عمل في قسم آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، ليكون بعدها بين 1988 و1991 سكريتار الثاني والثالث في السفارة الفرنسيّة في أنقرة.
من 1991 الى 1994، كان له منصب في الإدارة المركزية لوزارة الخارجيّة كمدير للموظفين والموارد البشريّة.
بعد ذلك أصبح بين 1994 و1998 السكريتار الثاني لدى السفارة الفرنسيّة في واشنطن قبل أن يصبح السكريتار الأوّل في المكان ذاته.
عمل ماغرو كموظف لدى المندوبيّة الفرنسيّة الدائمة في الأمم المتّحدة في جينيف بين عامي 1998 و2002.
بين عامي 2002 و2004، عمل السفير الجديد كرئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط داخل مديريّة التعاون والإنماء الدولي، قبل أن يأتي نائباً لمدير الحاكميّة الديمقراطيّة في المؤسسة عينها.
بعد ذلك أصبح ممثل لشركة “Groupama” بين 2009 و2007.
توّلى منصب قنصل في إسطنبول والقدس من 2009 الى 2013 ومدير الأرشيف لدى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة قبل أنّ قبل أن يتم تعيينه سفيراً لفرنسا في تركيا في حزيران 2020.
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