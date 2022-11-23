سيدات لبنان بطلات طائرة غرب آسيا من دون خسارة

احرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة بنسختها الاولى بفوزه في المباراة النهائية الحاشدة على نظيره الاردني 3 – 0 (25 – 13، 25 -18، 25 -14) مساء اليوم الاربعاء في صالة “قصر الرياضة ” بالعاصمة الاردنية عمان.
وشهد المباراة جمهور حاشد تقدمه السفير اللبناني في الاردن يوسف رجي ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة ميشال ابي رميا وعضو اتحاد غرب آسيا ومقرر اللجنة الخماسية وليد القاصوف ورئيس البعثة اللبنانية وعضو الاتحاد العربي المهندس علي خليفة واداري البعثة الدكتور ايلي موسى والاعضاء في الاتحاد المستقيل عساف مهنا وناجي باسيل وخليل كفوري.
وفي الختام تسلمت كابتنة المنتخب اللبناني ميرا عدرا كأس البطولة من رئيسة الاتحاد الاردني للكرة الطائرة الاميرة آية بنت فيصل بن حسين.
وتسلمت لاعبات منتخب لبنان الميداليات الذهبية ولاعبات منتخب الاردن الميداليات الفضية ولاعبات المنتخب الاماراتي الميداليات البرونزية في اجواء احتفالية مميزة.
وتصل البعثة اللبنانية الى مطار رفيق الحريري عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر غد الخميس، وسيقام لها حفل استقبال في صالون الشرف التابع للمطار بحضور فاعليات رسمية رياضية وعائلة الكرة الطائرة اللبنانية ورجال الصحافة والاعلام.
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