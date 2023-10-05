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سيزار أبي خليل في ملف النفط والغاز: كل هذه المعلومات خاطئة وغير دقيقة!
نبض بيروت
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الخميس 05 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل

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