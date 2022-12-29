سيل الغاز الروسي إلى الصين يبلغ مستوى قياسيا جديدا

صرح رئيس شركة “غازبروم” الروسية أليكسي ميللر، بأن الشركة تصدر الغاز الطبيعي إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية، وأن إمدادات الوقود الأزرق حققت أمس رقما قياسيا.
وقال رئيس شركة “غازبروم” الروسية، في مؤتمر هاتفي أمس الثلاثاء: “قررنا أنه في ديسمبر 2022 سنقوم بتوريد الغاز إلى الصين بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية اليومية، وبلغت ذروة نسبة الزيادة 18.7%، واليوم في 28 ديسمبر 2022، تم تسجيل رقم قياسي جديد آخر للإمدادات اليومية للصين”.
وأضاف ميللر، أن عمليات التسليم تتم بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل مبرمة بين شركة “غازبروم” وشركة البترول الوطنية الصينية.
تدفقت أولى إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” في نهاية عام 2019، ووصلت إلى 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وزادت بمقدار 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب في العام التالي (2021).
ومن المخطط زيادة حجم عمليات التسليم بشكل سنوي حتى الوصول إلى الطاقة التصميمية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
و”قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.
المصدر: نوفوستي
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