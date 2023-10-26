شارل جبور قريبا جدا خارج جهاز اعلام القوات؟

في حوار معه نشره موقع “القوات” الالكتروني، وردا على سؤال عن بقائه فترة طويلة في جهاز الاعلام، وماذا بعد هذه المرحلة، اجاب منسق جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور:
“عيّنت في 24 تشرين الثاني 2016 وحتى 24 تشرين الثاني 2023 يكون بات لي 7 سنوات كرئيس للجهاز وهي أطول فترة يمضيها رئيس جهاز مقارنة بكل من سبقوني، ولدي شعور أن مهمتي في هذا الجهاز قد تكون انتهت انطلاقاً من ضرورة التجديد في المواقع الحزبية وسأعود الى موقعي كمناضل بلا صفة حزبية”.
وعن طموحه الحزبي، قال: “لم يعد لدي أي طموح، كان لدي طموح نيابي لم يتحقق، وكان لدي طموح في الهيئة التنفيذية لم يتحقق انطلاقاً من النظام الداخلي، وأنا شخص راض عن ذاته ولدي حضوري ولم يعد لدي أي طموح حزبي، بعد الانتهاء من مسؤولياتي في جهاز الاعلام سأعود كأي قواتي يحمل بطاقة بلا مسؤولية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا