شاكيرا برد قاسٍ على حبيبها السابق من جديد!

أثارت النجمة شاكيرا ضجة كبيرة برسالة قاسية عن الخيانة وجّهتها بعد تسلّمها جائزة “سيدة العام”، في حفل “بيلبورد المرأة اللاتينية”.
ورأى الجمهور أن رسالة النجمة العالمية عبارة عن رسالة غير مباشرة إلى حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه إذ قالت فيها: “لا يهم إذا كان هناك شخص ما في حياتكم مخلص أم لا، ويأتي وقت في حياة كلّ سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحبّ وتتقبّل نفسها”.
وأضافت: “هذا العام تعلّمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن. أعتقد أيضاً أننا أكثر استقلالاً ممّا نتخيّل، والأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أيّ شيء”.
وأردفت بالقول: “من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك”، مؤكدةً أن البحث عن الآخر يُستبدل بالبحث عن الذات، ويجب استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلاً.
واختتمت النجمة الشهيرة رسالتها بالقول: “عندما شعرت بالضياع، الموسيقى هي التي ساعدتني على العودة إلى نفسي”.
المصدر: لها
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