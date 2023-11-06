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شبكة اتصالات Alfa تنقطع على الحدود الجنوبية والأهالي يشتكون
محلي
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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
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لليوم الثاني على التوالي، يستمر الانقطاع الكامل لشبكة اتصالات الفا alfa في أغلب القرى الحدودية الجنوبية .
وقد ناشد أهالي هذه المناطق وزير الاتصالات وكل المعنيين العمل السريع لإعادة الشبكة لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة الجنوبية.

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