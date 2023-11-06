شبكة اتصالات Alfa تنقطع على الحدود الجنوبية والأهالي يشتكون

لليوم الثاني على التوالي، يستمر الانقطاع الكامل لشبكة اتصالات الفا alfa في أغلب القرى الحدودية الجنوبية .
وقد ناشد أهالي هذه المناطق وزير الاتصالات وكل المعنيين العمل السريع لإعادة الشبكة لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة الجنوبية.
لليوم الثاني على التوالي، يستمر الانقطاع الكامل لشبكة اتصالات الفا alfa في أغلب القرى الحدودية الجنوبية .
وقد ناشد أهالي هذه المناطق وزير الاتصالات وكل المعنيين العمل السريع لإعادة الشبكة لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة الجنوبية.
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