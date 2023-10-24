شقير: لبنان أمام خطر وجودي والمواجهة تبدأ بانتخاب رئيس

أكد رئيس تجمع “كلنا لبيروت” الوزير السابق محمد شقير أن “لبنان يمرّ بأصعب وأدق مرحلة منذ تأسيس الكيان، وهذا يتطلب أعلى درجات اليقظة والمسؤولية لتجنيب البلد المخاطر المحدقة من كلّ حدب وصوب”.
ورأى في بيان أصدره اليوم أن “كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزّة ستكون طويلة جداً، وثمة خشية حقيقية أن تكون مقدّمة لرسم خرائط جديدة لدول المنطقة، قد يكون لبنان جزءاً من هذه الخرائط والتغيّرات المصيرية، وهذا ما يضعه أمام خطر وجودي”.
وسأل : “أمام هذا الخطر الداهم وإمكان امتداد حرائق غزّة إلى كلّ الجغرافيا اللبنانية، ألم يحن الوقت لصحوة لدى المسؤولين والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت؟، إذا لم تكن الظروف الحالية دافعاً لتهزّ ضمائر معطلي الانتخابات الرئاسية متى تأتي هذه الصحوة؟”.
وشدد شقير على أن “مواجهة هذه التحديات المصيرية لا تكون بالشعارات والخطابات، بل بإرادة صادقة تترجم بانتخاب رئيس للبلاد فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على مواجهة المرحلة، وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبناء دولة قوية تتصدّي لكلّ محاولات التلاعب بمصير لبنان واللبنانيين”.
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