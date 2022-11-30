شقير يبحث مع سفير عمان في زيادة التبادل التجاري والسياحي وتشجيع الإستثمارات

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد سعيدي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بالإرتكاز الى الزيارات المتبادلة والنتائج الهامة المحققة في هذا الإطار.
وأكد شقير بحسب بيان للغرفة، “متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين”، مشيدا بـ”التقدم الحاصل على مستوى العلاقات الإقتصادية الثنائية لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك التسهيلات والإحتضان الذي توفره سلطنة عمان للمستثمرين اللبنانيين”.
وشدد على “ضرورة الإستمرار في التقدم على هذا المسار من خلال تحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لتحقيق الأهداف المرجوة”، مؤكدا أن هناك “الكثير من الفرص المجدية إن كان في لبنان أو في عمان أو خارجهما، ويمكن العمل عليها بين رجال الأعمال اللبنانيين والعمانيين”.
سعيدي
بدوره، نوه سعيدي بـ”الجهود التي قام ويقوم بها شقير لتقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية”، مؤكدا وقوف بلاده “الدائم الى جانب لبنان ومساندته على مختلف المستويات”. وأبدى “اهتمام سلطنة عمان بزيادة التعاون الإقتصادي المشترك”.
وأشاد بـ”مستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الذي ينمو بشكل مضطرد”، مؤكدا “ضرورة العمل بشكل مشترك لتحقيق المزيد من التقدم بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما”.
وأشار البيان الى أن “الجانبين “اتفقا على مناقشة المواضيع التي تم طرحها خلال اللقاء في إجتماع موسع مع الهيئات الإقتصادية، وتتضمن: زيادة التبادل التجاري، تشجيع الإستثمارات المشتركة، تسيير خط طيران مباشر بين بيروت ومسقط، وتنشيط السياحة بين البلدين”.
كتاب
وفي نهاية اللقاء، قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى السفير العماني.
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