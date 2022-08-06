شقيقة كيم كردشيان ترزق بمولود من أم بديلة

رحبت كلوي كردشيان وتريستان طومسون بطفلهما الثاني عبر أم بديلة.
وقال المتحدث بإسم كلوي كردشيان، الشقيقة الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كردشيان، “ان كلوي ممتنة بشكل لا يصدق للام البديلة التي منحتها هذه النعمة الجميلة”.
وتابع المتحدث: “نود أن نطلب اللطف والخصوصية حتى تتمكن كلوي من التركيز على عائلتها”.
وكان خبر حمل كلوي كردشيان من لاعب كرة السلة الكندي تريستان تومسون قد فاجأ جمهورها خاصة انه سبق لها وانفصلت عنه بشكل نهائي في عام ٢٠١٩ اثر خيانته الثانية لها مع صديقة شقيقتها كايلي جينر.
وسبق لـ كلوي ورزقت بطفلة اطلقت عليها اسم “ترو” (أربع سنوات) من تريستان تومسون، إلا ان المولود الجديد وهو صبي من أم بديلة لأول مرة لم يجدد العلاقة بينهما.
المصدر: بصراحة
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