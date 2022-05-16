شمس الدين: 12 مقعداً نيابياً غير محسوم لغاية صباح اليوم

كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن هناك 12 معقداً نيابياً غير محسوم لغاية صباح اليوم.
وأشار الى أن نسبة الاقتراع انخفضت 8 نقاط عن انتخابات العام 2018، مؤكداً أن هناك جواً عاما لبنانياً غير معني وهناك عدم ثقة.
وأعلن انه كان هناك شراء اصوات لا مثيل له في الانتخابات، موضحاً أنه من دون هذا المال لكانت نسبة الاقتراع انخفضت أكثر.
وفي دائرة الشمال الثالثة، اعتبر شمس الدين أن الصوت الاغترابي أثر في النتيجة ولكن لم يبدلها.
أما بالنسبة للمتن، فأشار الى أن الاصطفافات السياسية كانت واضحة في الدائرة ويبدو أن المقاعد الـ7 حُسمت.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا